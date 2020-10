Tudi Apple z odličnimi poslovnimi rezultati

Objavljeno: 31.10.2020 08:38

Apple je naslednji tehnološki velikan, ki je v zadnjem četrtletju predstavil odlične poslovne rezultate.

Rezultati so sicer zelo podobni lanskim, kar je, glede na koronavirus, odličen dosežek. Zaradi koronavirusa so namreč prestavili predstavitev in začetek prodaje novega iPhone, kar pomeni, da so dosegli dobre rezultate kljub padcu pri telefonih (bodo pa ti seveda vključeni v rezultate za naslednje četrtletje. Kljub temu, da so za las presegli pričakovanja analitikov, pa je vrednost delnic nekoliko padla, saj niso podali pričakovanj glede prihodnje prodaje iPhone 12.

Skupni prihodki podjetja so v zadnjem četrtletju tako 64,7 milijard dolarjev, to je 1% več od pričakovanj. Prihodki pri telefonih so sicer padli za 20%, a so zato zrastli pri vseh ostalih segmentih. Zanimivo, da je Apple sicer padel na četrto mesto po tržnem deležu – za Samsungom in Huaweijem jih je prehitel še Xiaomi. Slednji ima namreč 13,1% tržni delež, Apple pa 11,8%. Se pa pričakuje, da se to v naslednjih dveh mesecih zaradi novih iPhone 12 obrne.