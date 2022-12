Objavljeno: 9.12.2022 13:00

Tudi ameriški regulator FTC proti Microsotovem nakupu Activision Blizzard

Tudi po tem, ko je Microsoft svetovne regulatorje z gesto prijaznosti svetovne protimonopolne regulatorje poskušal prepričati, da mu dovolijo nakup igralne hiše Activision Blizzard, ameriški FTC ni prepričan.

FTC (Federal Trade Commission) je namreč sporočil, da začenja odločanje o tem, ali bo Microsoftu prepovedal nakup, ki je sicer vreden 69 milijard dolarjev. V sporočilu so zapisali, da je Activision Blizzard zelo pomemben razvijalec iger, nakup s strani Microsofta pa bi lahko konkurenčnim platformam onemogočil dostop do ključnih iger (Call of Duty, World of Warcraft, Diablo, Overwatch).

Posebej so omenili, da je Microsoft ob nakupu razvijalca Bethesda (oz. njegovega lasnika ZeniMax) naredil točno to – igri Starfield and Redfall sta postali ekskluzivno dostopni le na Microsoftovih platformah Xbox in na PCjih (Windows). Kljub temu, da je Microsoft pred nakupom Bethesde v odgovoru Evropski komisiji zatrdil, da ne bo omejeval dostopnosti iger na konkurenčnih platformah.