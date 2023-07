Tudi AMD-jevi procesorji krvavijo

V AMD-jevih procesorjih Zen 2, kamor sodijo Epyci za strežnike in namizni Ryzen 3000/4000/5000 so odkrili ranljivost, ki ni tako zelo drugačna od ranljivosti Meltdown v Intelovih procesorjih. Ranljivost omogoča prisluškovanje podatkom iz procesorja, kar omogoča curljanje informacije s hitrostjo približno 30 kb/s na jedro. Na tak način je možno iz registrov procesorja izmakniti šifrirne ključe in podobne občutljive informacije. AMD je že obljubil popravek strojne kode, dotlej pa obstaja popravek tudi na nivoju programske opreme.

Srž težave (CVE-2023-20593), ki jo je odkril Googlov raziskovalec Tavis Ormandy in poimenoval Zenbleed, je špekulativno izvajanje ukazov. Moderni procesorji imajo dolge cevovode, zato mnogokrat pridejo v položaj, ko je na vrsti za izvajanje že ukaz, za katerega predhodni pogoj še ni preverjen. Procesor tedaj ugiba, kako bo pogoj razrešen, in ukaz izpolni. Če se izkaže, da je bilo to nepotrebno, se rezultat zavrže. A vsaka taka manipulacija vpliva na stanje registrov in predpomnilnika, kar je možno izrabiti. To na primer gostitelju omogoča, da škili v dogajanje v navideznem stroju, ki teče na sistemu.

V konkretnem primeru je v nekaterih konfiguracijah možno izluščiti podatke iz procesorja, ne da bi imeli ustrezne pravice. Nekatere procesorje je AMD že zakrpal, za druge pa bodo popravki na voljo do konca leta.