Tudi Amazonov pretočni video z oglasi

Wall Street Journal poroča, da namerava spletni trgovec Amazon kmalu ponuditi cenejšo pretočno storitev Prime Video, podprto z oglasi.

Pretočne storitve so klasično televizijo premagale z neomejenim gledanjem filmov in serij brez prekinjanja gledalčevega užitka z oglasi. Nove serije že nekaj časa ne moremo več gledati v kosu, zdaj pa kaže, da se nam med televizijskimi večeri obetajo tudi oglasi. Vse več pretočnih storitev namreč napoveduje cenejšo naročnino, pod pogojem, da se med predvajanjem vsebin pojavljajo oglasi. Zadnja med njimi je Amazon Prime Video, ki sicer stane šest evrov mesečno. Wall Street Journal za zdaj ne razkriva, kakšen bo prihranek, če se bomo v prihodnosti odločili za spremljanje serij The Rings of Power, The Boyz, Daisy Jones and The Six in drugih.