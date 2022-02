Tudi Amazon podaljšuje življenjsko dobo opreme v oblaku

Trajanje življenjske dobe računalniških strežnikov in omrežnih naprav, je ključnega pomena za zanesljivost delovanja, zagotovo pa tudi za ceno storitev v oblaku. Zato najbrž ni slučaj, da veliki ponudniki, kot sta Amazon in Google, zelo podrobno spremljata delovanje opreme in s tem pravočasno planirata zamenjave.

Zanimivo pa je, da sta skoraj sočasno oba ponudnika javno oznanila, da bosta opremo v svojih podatkovnih centrih uporabljala leto dni več kot je bilo prvotno predvideno. Google je bil prvi in bo s tem prihranil 2,6 milijarde dolarjev pri storitvah Google Cloud, ki sicer ustvarjajo izgubo.

Le nekaj dni kasneje, ob predstavitvi svojih poslovnih rezultatov, je podobno potezo najavil tudi Amazon za storitve AWS. Strežnike bodo odslej uporabljali pet let, omrežno opremo pa šest let, kar je obenem lep pokazatelj optimalne življenjske dobe za celo industrijo in najbrž koristen primerjalni ključni indikator za amortizacijo opreme, ki se še vedno uporablja po podjetjih.

V obeh primerih je Amazon dodal dodatno leto delovanja na doslej ustaljene predvidene cikle zamenjave. Zanimiv je tudi razlog, ki ga Amazon navaja za potezo, s katero bodo pri storitvah AWS prihranili okoli milijard dolarjev vsako četrtletje. Pri Amazonu trdijo, da so po 15 letih ponujanja storitev v oblaku dobili obilico statističnih podatkov, s katerimi lahko bolje predvidijo, kdaj je treba opremo zamenjati. Ob tem so v svoji programski opremi, ki tvori AWS, naredili ogromno optimizacij, s katerimi manj obremenjujejo strojno opremo, s čimer so lahko zdaj občutno podaljšajo rok uporabe strojne opreme.

Amazon AWS je sicer v zadnjem četrtletju lanskega leta ustvaril rekordnih 17,8 milijard dolarjev prihodkov, v celem letu pa že 62,2 milijard dolarjev, kar je 38% več kot v letu 2020. Če to primerjamo s celotnimi prihodki družbe Amazon, ki so znašali 469,8 milijard dolarjev, se zdi razmeroma majhen delež, le slabih 14%. Toda AWS obenem prinaša skoraj 75% celotnega dobička, ki je lani znašal 24,9 milijard dolarjev.