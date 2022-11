Objavljeno: 15.11.2022 07:00

Tudi Amazon bo odpuščal

Amazon, je po izjemnih poslovnih rezultatih v času pandemije covida-19, ko je na veliko zaposloval, zdaj pred večjim valom odpuščanj. Novico je najprej sporočil časopis New York Times, pozneje pa jo je potrdil še Wall Street Journal.

Največ odpuščanj bi naj bilo v upravnem delu in tehnoloških službah. Če se napovedi uresničijo, bo to največji val odpuščanj v zgodovini Amazona, ki je doslej večinoma le rasel. Konec decembra lani je imel Amazon skupaj redno in začasno zaposlenih 1,6 milijona delavcev.

Glavni izvršni direktor Amazona Andy Jassy si prizadeva za zmanjšanje stroškov poslovanja v času upočasnjevanja svetovne gospodarske rasti in lastne prodaje.

Amazon je oktobra razočaral s poslovnimi rezultati v tretjem letošnjem četrtletju, zaradi česar so se njegove delnice pocenile za 13 odstotkov, tržna vrednost podjetja pa je prvič od aprila 2020 padla pod 1000 milijard dolarjev. Samo v tem letu so se delnice Amazona pocenile za okoli 41 odstotkov.

Pred Amazonom sta odmevno odpuščanje naznanila družbi Meta in Twitter, slednji po prevzemu s strani Elona Muska. Meta, ki upravlja družbeno omrežje Facebook, bo odpustila 11.000 ljudi ali 13 odstotkov delovne sile, Musk pa je odpustil kar polovico vseh zaposlenih pri Twitterju.

STA, Monitor