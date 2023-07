Objavljeno: 22.7.2023 05:00

TSMC upočasnjuje gradnjo tovarne čipov, ker ni usposobljenih Američanov

Sliši se preprosto: subvencionirali bomo gradnjo tovarn na domačih tleh, pa bomo dobili zanesljivo preskrbo ni neodvisnost. V praksi pa gre teže. TSMC je na primer ravnokar sporočil, da bodo proizvodnjo v novi ameriški tovarni v Arizoni odložili v prihodnost, ker ne najdejo usposobljenih delavcev.

Nova tovarna polprevodniških čipov bi morala začeti obrati prihodnje leto, na kar je močno računala tudi ameriška politika. Med Kitajsko in ZDA se še vedno bije trgovinska vojna, zato so ZDA tudi sprejele zakonodajo, ki za subvencije polprevodniških tehnologij za ameriških tleh namenja 280 milijard dolarjev.

Tovarni v Arizoni gradijo že od sredine minulega leta in je že skoraj nared. A zataknilo se je pri ključnem delu, to je namestitvi specializiranih strojev za proizvodnjo. To terja posebej usposobljene delavce, ki jih v ZDA niso našli. Začasno so s Tajvana poslali strokovnjake, ki bodo izobrazili ameriške delavce, da bodo kos nalogi.

Drugi razlog, ki ga TSMC sicer ne obeša na veliki zvon, a nezanemarljivo upočasnjuje investicije, je krčenje povpraševanja. Ocenjujejo, da bodo imeli letos 10 odstotkov nižjo prodajo kot lani. Zato je še toliko bolj vprašljiva druga tovarna, ki bi morala stati poleg prve in začeti obratovati leta 2026. TSMC je namreč v ZDA nameraval vložiti 40 milijard dolarjev. Videli bomo, ali bodo vse obljubljeno tudi izpolnili.

BBC