Objavljeno: 25.4.2024 07:00

TSMC-jeva tovarna v Arizoni se odmika

Že skoraj pet let se vleče saga s TSMC-jevo tovarno v predmestju Phoenixa v Arizoni, ki bi morala po prvotnih načrtih danes že stati in obratovati ter zaposlovati več tisoč visoko kvalificiranih delavcev. Realnost je precej drugačna.

TSMC je maja 2020 pompozno napovedal 12 milijard dolarjev težko investicijo, decembra 2022 pa še razširitev z drugo tovarno na skupno 40 milijard dolarjev. Ko je covid razkril problematičnost izdelovanja čipov zgolj v Aziji, saj zaradi pretrganih dobavnih verig na koncu ni bilo možno kupiti niti avtomobilov – čipe pač potrebujemo povsod – so se v ZDA zakonodajalci ukvarjali z novim stimulusom za privabitev visokotehnološke industrije. Iz tega je nastala zakon CHIPS and Science Act, ki je prinesel skoraj 40 milijard dolarjev subvencij za gradnjo proizvodnih obratov za čipe v ZDA, ter še 13 milijard dolarjev za raziskave, razvoj in izobraževanje.

Eden izmed večjih prejemnikov je tudi TSMC, ki je začel iskati bodoče zaposlene. Ti so morali na enoletno usposabljanje na Tajvan, nato pa so se vrnili v Arizono. Hkrati so Tajvanci pripeljali še približno tisoč zaposlenih iz matičnih tovarn, da bi nadzirali vgradnjo strojev, njihove nastavitve in začetek proizvodnje. Nato je šlo narobe vse.

Težave niso bile le v kulturnih razlikah, čeprav teh ne gre podcenjevati. Tajvanci delajo veliko in trdo, še zlasti v TSMC-ju, Američani so drugačni. Trenja med tisoč Tajvanci in še tisoč Američani, ki so trenutno zaposleni na gradbišču, ki postaja TSMC-jeva tovarna, so se kar vrstila. Ne gre le za količino dela, temveč tudi način hierarhije, odnose in način dela. TSMC je špartansko organiziran.

TSMC je pač najbolj znano in najpomembnejše podjetje, na katerem Tajvan stoji. Svetovna industrija polprevodnikov in s tem vse elektronike pade brez TSMC, zato je to tudi eden izmed razlogov, da Kitajska ne okupira Tajvana oziroma bi ga Zahod branil. Po drugi strani Tajvanci vidijo TSMC kot pravo božanstvo, delo v njem pa je velik privilegij, ki terja veliko žrtvovanja. V ZDA tega ne vidijo tako.

Gradnja tovarne v Arizoni se je začela leta 2021, a nikoli ni šlo zares gladko, kulturna trenja so bila povsod. Nato je začela zaostajati še gradnja in tovarna Feb 21 naj bi se odprla leta 2025. Druga tovarna naj bi bila nared leta 2027 ali 2028.

Rest of World