Objavljeno: 15.9.2023 07:00

TSMC-jeva tovarna v Arizoni se kaže kot velika polomija

Velika pričakovanja so imeli vsi vpleteni od nove TSMC-jeve tovarne v Arizoni, ki bi morala prinesti več tisoč delovnih mest, večjo neodvisnost ZDA pri proizvodnji čipov in obsežne subvencije za TSMC. Končni rezultat pa bo precej bolj klavrn. Tovarna zamuja, se draži in bo na koncu manjša od načrtov.

Da se zatika, je jasno že več mesecev. TSMC je že julija sporočil, da se bo investicija odmaknila v prihodnost, ker niso našli dovolj usposobljenih delavcev. Obratovati bi morali začeti prihodnje leto, a se to še ne bo zgodilo. S Tajvana bodo sicer v ZDA poslali 500 usposobljenih strokovnjakov, da bi namestili vse stroje in usposobili lokalno delovno silo, čemur pa nasprotujejo ameriški sindikati. Po najbolj optimističnem scenariju bo nova tovarna začela delovati leta 2025.

A tudi tedaj bo to le bolj kozmetični prispevek k industriji polprevodnikov. Proizvajala bo le starejše čipe za Applove naprave, ne pa najnovejših. Tudi ti čipi pa bodo na koncu dokončno sestavljeni (packaging) na Tajvanu, kamor jih bodo pošiljali iz ZDA. Tega postopka TSMC ne izvaja nikjer drugje kakor na Tajvanu.

Usoda tovarne je torej negotova, a zagotovo pa že vemo, da ne bo nič revolucionarnega. V najboljšem primeru bo majhna tovarna s staro tehnologijo, ki bo proizvajala polizdelke. To je precej manj, kot so si Američani želeli.