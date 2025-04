Objavljeno: 1.4.2025 07:00

TSMC-jev nekdanji šef: Intel je postal nihče

Nekdanji TSMC-jev operativni direktor Chiang Shangyi je na novinarski konferenci na Tajvanu, ki je potekala ob predstavitvi knjige, hudo kritiziral Intel. Dejal je, da se je iz vodilnega podjetja tako močno spremenil na slabše, da je postal nihče. Intel po njegovem mnenju nima več veliko možnosti, ena izmed rešitev bi bila preusmeritev v poceni tehnologije.

Shangyi meni, da je Intel že povozil čas in da ne bodo več ujeli priključka pri modernih tehnologijah oziroma litografijah. Po njegovem mnenju bi se moral Intel osredotočiti na zrele tehnologije, kakor imenujemo starejše, večje litografije, ki se uporabljajo za cenejše in manj zahtevne čipe.

Intel bi se moral odločiti za nakup kakšne tovarne za proizvodnjo čipov v zrelih tehnologijah, medtem ko ga za nadaljnje sodelovanje s TSMC-jem ne vidi več kot koristnega. Ob tem velja povedati, da je Intel lani zašel v nemilost in pri TSCM-ju izgubil 40-odstotni popust, ker je tedanji direktor Pat Gelsinger o tajvansko-kitajskih odnosih govoril "nespametno".

Intelovi novi direktor Lip-Bu Tan pa nad razvojem še ni obupal. Zadal si je dva cilja: vzpostaviti proizvodnjo v litografiji 18A in vzpostaviti robustno in dobičkonosno proizvodno dejavnost. Videli bomo, ali mu bo to uspelo. Shangyi meni, da ne.