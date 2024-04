Objavljeno: 9.4.2024 05:00

TSMC bo vsled subvencij v Arizoni zgradil še tretjo tovarno

Ameriško ministrstvo za trgovino je včeraj sporočilo, da bo največji proizvajalec čipov TSMC deležen 6,6 milijarde dolarjev subvencij za gradnjo proizvodnega obrata v Phoenixu v Arizonu. Dobili bo tudi pet milijard dolarjev poceni posojil. V zameno bo TSMC močno povečal načrtovane investicije.

TSMC v Arizoni že gradi svojo drugo tovarno, kjer bodo predvidoma leta 2028 začeli proizvodnjo po 2-nm postopku. Do leta 2030 pa bo tam stala še tretja tovarna, so sedaj obljubili. Skupna investicija bo višja za skoraj polovico in bo tako znašala 65 milijard dolarjev. Med gradnjo bodo zagotavljali 20.000 delovnih mest, kasneje pa 6000 zaposlitev.

Prva tovarna v Arizoni bo začela obratovati prihodnje leto, prvotni proračun pa je znašal 40 milijard dolarjev. S 65 milijardami dolarjev gre za največjo posamično investicijo v ZDA, ki bo zato deležna izdatnih finančnih vzpodbud. Podlago predstavlja novi zakon o čipih in znanosti, ki je bil sprejet leta 2022 in prinaša 52,7 milijard dolarjev nepovratnih sredstev in 75 milijard dolarjev posojil.

TSMC je vmes že skorajda obupal nad tovarno v Arizoni in jo je želel močno oklestiti, sedaj pa so ga milijarde prepričale v ponovno obuditev načrtov.

Reuters