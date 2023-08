Objavljeno: 8.8.2023 10:00

TSMC bo prvo tovarno zgradil v Dresdnu

Tajvanski proizvajalec polprevodniških elementov oziroma čipov TSMC bo svojo prvo evropsko tovarno odprl v nemškem Dresdnu. Projekt še ni stoodstotno potrjen, a je praktično že dogovorjen, zeleno luč pa bo upravni odbor prižgal na naslednjem sestanku. Uradna najava bi lahko sledila še ta teden.

Tovrstne investicije se ne zgodijo same od sebe. Poleg intenzivnega lobiranja je morala nemška država močno razpreti mošnjiček. Projekt bo prejel pet milijard evrov posrednih in neposrednih subvencij, ki bodo šle iz paketa za zeleni prehod. Skupna investicija je sicer vredna dobrih deset milijard evrov, s čimer bo to drugi največji kompleks za proizvodnjo čipov v Nemčiji. Večji je le bodoča Intelova tovarna v Magdeburgu.

TSMC bo investiral skupaj z Boschem, Infineonom in NXP-jem. Ti bodo prispevali vsak po deset odstotkov potrebnih sredstev. TSMC bo v Dresdnu proizvajal čipe v 28-nm tehnologiji, torej ne najnovejših in najmanjših. To je po svoje tudi logično, saj 28-nm čipi pristanejo večinoma v avtomobilih, kjer je nemška industrija izjemno močna in tudi odvisna od teh dobav. Tako bodo poganjali krmilne enote za elektromotorje, akumulatorske sisteme in podobno.

Proizvodnja v novi tovarni bi lahko stekla leta 2025. Proti koncu desetletja pa bodo presedlali na 16 nm, obljublja TSMC.