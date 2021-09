TSMC bi do 2050 postal ogljično nevtralen

Eden izmed največjih proizvajalcev procesorjev na svetu, tajvanski TSMC, je objavil, da bo do 2050 posloval brez emisij ogljikovega dioksida, torej bo ogljično nevtralno podjetje.

Proizvodnja procesorjev oziroma polprevodnikov je energetsko sicer zelo zahtevno, podjetje porabi več energije in pri tem proizvede več emisij kot marsikatera država (med njimi tudi Slovenija). Enak cilj imata sicer tudi EU in ZDA. TSMC bo v naslednjih letih, do leta 2025 ustavil rast emisij, torej se bodo takrat začele dejansko zmanjševati. TSMC porabi 4,8 odstotkov energije celega Tajvana, prihodnje leto bodo zagnali nove tovarne za proizvodnjo procesorjev v 3 nm tehnologiji, takrat po poraba energije predstavljala 7.2 odstotka cele države.

TSMC bo v prihodnjih letih tako močno podprl alternativne energetske vire, napovedali so že nakup energije od nastajajoče vetrne elektrarne, ki se gradi na morju. Z tajvanskim državnim podjetjem za prodajo olja in zemeljskega plina so podpisali pogodbo za nakup »čistega« zemeljskega plina, ki je ogljično nevtralen. Emisije pri porabi plina seveda nastajajo, gre za to, da se jih »odkupi« s programi, ki med drugim skrbijo za zaščito gozdov in s pogozdovanjem.