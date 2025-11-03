Objavljeno: 3.11.2025 05:00

Trumpovega zlatega telefona še vedno ni

Ne škoduje malce popraskati po zelo nedavni zgodovini in preveriti, kako so se uresničile smele napovedi. Med bizarnejšimi napovedmi tega leta je vsekakor Trumpov pozlačeni telefon T1 Phone 8002, ki ga naj bi ob mesečni naročnini 47 dolarjev ponudil Trump Mobile. Napovedani datum izida je že zdavnaj mimo, telefona pa še vedno ni.

Trump Mobile je sumljivo tiho, saj od konca avgusta na svojih družbenih omrežjih sploh niso več objavili ničesar. Tedaj so objavili retuširano fotografijo zlatega telefona Samsung Galaxy S25 Ultra, ki so ga skušali prodati kot T1. Sčasoma so tudi smele napovedi o izidu izpuhtele, zamenjal jih je napis »še letos«.

Bo torej zlati telefon, ki naj bi stal 500 dolarjev, sploh kdaj izšel? Trump Mobile se na novinarska vprašanja ne odziva, telefona pa ni nikjer.