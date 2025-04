Objavljeno: 5.4.2025 19:00

Trumpove carine razjezile igričarje

Nintendo je zamaknil datum, ko bo mogoče naročiti novo konzolo Switch 2.

Nintendo je prejšnji teden razveselil oboževalce z uradno napovedjo nove igralne konzole Switch 2, toda veselje ni trajalo dolgo. Sprva so napovedali ceno 450 oziroma 500 ameriških dolarjev za paket z novo igro Mario Kart ter začetek prednaročil v začetku maja. A le nekaj dni kasneje je podjetje obrnilo ploščo, prednaročila so zamaknili, v uradni izjavi pa izpostavili potrebo po oceni vpliva carin in tržnih razmer.

Razlog za preobrat? Novo razkritje ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki je napovedal obsežne carine na uvoz iz več držav, vključno z Vietnamom, kjer Nintendo že nekaj let proizvaja svoje naprave. Čeprav se je podjetje že leta 2019 preusmerilo iz Kitajske v Vietnam, da bi se izognilo carinam, se zdaj sooča z enako težavo. Nova politika kaznuje celo tista podjetja, ki so upoštevala prejšnje ukrepe. Vietnam je prejel 46-odstotno carino, kar pomeni, da bi se proizvodnja novih Nintendovih konzol drastično podražila. Japonci so zdaj pred težko izbiro, povišati cene ali preložiti izid. Oboje je že sprožilo jezne odzive med uporabniki, nekateri so na forumih celo predlagali nakup konzole v Kanadi, kjer naj bi bila (zaenkrat) cenejša.

A Switch 2 je le kaplja v morju. Po mnenju analitikov je to šolski primer, kako lahko politične odločitve vplivajo na svet potrošniške elektronike. Čeprav Trump trdi, da bo s carinami spodbudil proizvodnjo v ZDA, so ti načrti v praksi skoraj neizvedljivi, samo odprtje tovarne bi trajalo štiri do pet let in zahtevalo milijardne vložke. Poleg tega so ključne komponente, kot so grafični procesorji, še vedno izdelane v tujini, kjer so stroški dela tudi do 15-krat nižji kot v ZDA. Če carine ostanejo, bo Switch 2 le ena od mnogih žrtev v dobi, ko si Američani vedno težje privoščijo tudi osnovne življenjske potrebščine, kaj šele luksuz, kot je nova igralna konzola.