Objavljeno: 25.8.2025 05:00

Trumpov telefon T1 se venomer spreminja

Se še spomnite zlatega telefona T1, ki ga je napovedala Trump Organization junija letos, ko je tudi ustanovila svojega operaterja Trump Mobile? Da ne bo zares proizveden v ZDA, je bilo vsakomur jasno že takoj, dva tedna pozneje pa so to tudi uradno priznali. Bliža se datum, ko so napovedali dobavljivost telefona, pa sploh še ni jasno, kako bo videti. Na vsaki reklami je nekoliko drugačen.

Na tisti prvi reklami iz junija letos, je bil v resnici zlato prebarvan Revvl 7 Pro 5G. Konec avgusta je Trump Mobile za kratek čas na X-u in Instagramu objavil še eno reklamo in ljudi pozval k prednaročilom, a telefon se je čudežno spremenil. To pot je šlo za – precej slabo – pobarvani Samsung Galaxy S25. Oblečen je bil v ovitek podjetja Spigen, na fotografiji pa se je videl celo logotip tega podjetja. Ni presenetljivo, da se je zato Spigen odzval z zelo kratkim čivkom: obeta se tožba.

To ni edina upodobitev, ki jo je Trump Mobile uporabil. Na še eni reklami, ki so jo pred tem objavili na svoji spletni strani, so retuširali iPhone 16 Pro Max v zlato in ga takisto promovirali kot prihajajoči T1. Kar se tiče specifikacij, se moramo zanesti na objave na spletni strani, kjer navajajo 6,2-palčni zaslon AMOLED s 120 Hz, 5000 mAh baterije, 256 GB prostora, kamero s 50 milijoni pik in sprednjo kamero s 16 milijoni pik.

Mimogrede, najnovejšo reklamo na X-u in Instagramu je Trump Mobile hitro pobrisal. Še vedno pa trdijo, da bo telefon stal 500 dolarjev, rezervacija prednaročila pa stane 100 dolarjev.

