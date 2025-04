Objavljeno: 4.4.2025 07:00

Trumpov nameščenec v državno tožilstvo je bil nekoč heker in pirat

Elon Musk je v ameriško vlado pripeljal kopico sodelavcev iz svojih podjetij, med katerimi se najdejo tudi takšni z vprašljivo zgodovino. Za enega izmed njih se je sedaj izkazalo, da je v preteklosti vdiral v računalniške sisteme, razpečeval avtorsko zaščiteni material in programsko opremo. Danes sedi na državnem tožilstvu.

Christopher Stanley je bil nekoč zaposlen v X-u in SpaceX-u, kasneje pa ga je Musk pripeljal v Urad za vladno učinkovitost (DOGE). Ta ga je nato kot svetovalca poslal v pisarno namestnika državnega tožilstva, ki med drugim preiskuje in preganja različna kazniva dejanja s področja računalniške kriminalitete in vdorov.

Zanimivo pa je, da ima Stanley s tem kar precej izkušenj. Leta 2006, ko je bil še v srednji šoli, je vdrl v več strani. Prav tako je širil piratske vsebine, zaradi napadov na druge računalniške sisteme pa mu je ponudnik dostopa do interneta celo onemogočil dostop do interneta. Ustanovil je tudi več forumov, ki so bili namenjeni hekerskim vsebinam. O vsem se je javno hvalil in šele na fakulteti ugotovil, da to morda ni najbolj modro.

Ko je prejel odločno pismo južnokorejskega podjetja Nexon, se je odzval in dejal, da tega ne počne več. To je bilo leta 2010. Dasiravno so to mladostniški prestopki, so za uslužbence tožilstva neprimerni. Ko se je Stanley pridružil tožilstvu, so nanje zaposleni opozarjali, a je službo vseeno dobil. Od leta 2011 se je vedel povsem spodobno, zato drugi strokovnjaki poudarjali, da je marsikateri strokovnjak svojo pot začel na napačni strani zakona, pa se potem pokesal. Stanley kaže prav takšno vedenje.