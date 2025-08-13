Objavljeno: 13.8.2025 07:00

Trumpov dogovor z Nvidio in AMD-jem morda nezakonit

Še vedno odmeva bizaren dogovor, ki sta ga Nvidia in AMD podpisala z Belo hišo, da sta pridobila licence za izvoz svojih najnaprednejših čipov na Kitajsko. Potem ko je bil sprva izvoz prepovedan zaradi strateških in varnostnih pomislekov, je ameriški predsednik Trump ocenil, da bodo ti izpuhteli, če podjetji plačujeta 15 odstotkov prihodkov, ki jih bosta ustvarili na Kitajskem.

Strokovnjaki opozarjajo, da ta dogovor, ki je v zgodovini brez primere, prinaša povsem nova tveganja. Doslej so bile prepovedi izvoza neizpodbojne, saj jih je Bela hiša sprejemala zaradi nacionalne varnosti. Če izvoz ni bil dovoljen, se tega ni dalo spremeniti.

Novi pristop je povzročil veliko ogorčenja tudi v Kongresu. Predstavniki ljudstva izpostavljajo, da gre za igranje z nacionalno varnostjo v zameno za finančne koristi. S tem se strinjajo tudi analitiki in pravniki. Administracija medtem trdi, da so tveganja neznatna, ker se čipi že sedaj prodajajo na Kitajskem, le da po ovinkih. To je prav tako res.

Pomembnejše vprašanje pa je zakonitost tovrstnih dogovorov. Ameriška ustava prepoveduje uvedbo davkov in carin na izdelke, ki se izvažajo. Ker podrobnosti o dogovoru še niso znane, ni možno oceniti, ali gre formalno za izvozni davek. Doslej namreč nikomur ni padlo na pamet, da bi podjetjem zaračunaval pravico do izvoza.

V preobleki je Trump uvedel izvozne carine, ki so prepovedane. Doslej so bile izjeme sila redke, denimo posebne dajatve za izvoz strateških surovin med obema vojnama ter ob naftni krizi v 70. letih.

Tudi kitajska vlada je neobičajnem položaju. Od svojih paradnih konjev, kot sta Alibaba in ByteDance, je zahtevala posebne utemeljitve za uvoz čipov H20. Ministrstvu za industrijo in informacijsko tehnologijo morajo pojasniti, zakaj ne morejo čipov H20 nadomestiti z domačimi alternativami. Uvoz torej ni prepovedan, je pa zelo jasno nezaželen.