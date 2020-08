Trump zahteva delež, če bo Microsoft kupil TikTok

"Kar se tiče TikToka, ga prepovedujemo v ZDA," je v nedeljo dejal ameriški predsednik Donald Trump. Prepoved naj bi se zgodila 15. septembra, razen, če ne bo do takrat sklenjena pogodba o prodaji »ameriškega dela« tega družabnega omrežja – Microsoftu. V tem primeru Trump pričakuje, da bo »znaten delež« nakupne cene iz Microsoftovega žepa dobilo tudi ameriško finančno ministrstvo. Finančni strokovnjaki pravijo, da za takšno potezo še nikoli niso slišali.

Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal, da bodo v ZDA prepovedali priljubljeno spletno družbeno omrežje za deljenje videoposnetkov TikTok. Po ocenah ameriških oblasti naj bi namreč obstajala nevarnost, da to platformo zlorabljajo kitajske obveščevalne službe, saj naj bi se podatki o uporabnikih stekali na strežnike kitajskega podjetja ByteDance. Zunanji minister Pompeo je denimo dejal, da TikTok »podatke podaja neposredno kitajski komunistični stranki«. Ameriška vlada dokazov za to ni objavila.

TikTok je sicer že prepovedan v Indiji in v Hong Kongu.

Za razliko od spora, ki ga imajo ZDA s podjetjem Huawei, se je tu kaj hitro našla rešitev, ki naj bi zadovoljila vse – ByteDance naj bi ameriški del podjetja prodal Microsoftu. V družabnih omrežjih je trenutno denar, menijo tudi investitorji, ki so vrednost Microsofta po objavi te novice zvišali za 77 milijard dolarjev (Microsoft je na borzi vreden preko 1500 milijard). Microsoft naj bi vse strežnike za ameriške uporabnike TikTok preselil k sebi in hkrati zagotovil, da bo Bytedance ob preselitvi izbrisal »ameriške« podatke iz svojih strežnikov.

Pritisk ameriške države in osebno predsednika Trumpa je izreden, in, kot smo že vajeni, zelo »trumpovski«. Zato nekateri ocenjujejo, da gre za skorajda »mafijski« posel. Ameriška država (Trump) grozi s prepovedjo omrežja, zato je podjetje Bytedance pod pritiskom, naj proda čimprej, četudi za nižjo ceno, Microsoft pa naj bi del tako pridobljene nižje cene odstopil kar – ameriški državi.

Vsak dan nekaj novega v trumpovskem svetu, bi lahko rekli. Zanimivo bo videti, ali ne bo Microsoftu vendarle izpod časti se spustiti na tak nivo poslovanja. Zaenkrat v svojem blogu zagotavljajo, da pogajanja o nakupu (in pogovori s predsednikom Trumpom) potekajo naprej…

***

TikTok je spletno družbeno omrežje (z dostopom preko telefonske aplikacije) v lasti pekinškega podjetja ByteDance, ki ga je leta 2012 ustanovil Zhang Yiming. Videti je kot nekakšen »mini Youtube«, kjer so posnetki časovno omejeni in je izredno priljubljen med mlajšimi od dvajset let. Po navedbah francoske agencije AFP ima okoli milijardo uporabnikov po vsem svetu.

Več predstavnikov ameriških oblasti je v zadnjih tednih izrazilo bojazen, da Peking to platformo uporablja v sporne namene, a je njen lastnik zanikal kakršne koli zveze s kitajsko vlado.

Podjetje je ta teden sporočilo, da je zavezano visoki stopnji transparentnosti in med drugim omogoča pregled svojih algoritmov za zaščito svojih uporabnikov in zakonitosti. "Na stotine milijonov ljudi se na TikToku zbira za zabavo in povezovanje, med njimi so tudi ustvarjalci in umetniki, ki si tako služijo kruh," so navedli in poudarili, da niso politično opredeljeni.

"Ne pristajamo na politično oglaševanje in v tem pogledu nimamo nobene agende. Naš edini cilj je ostati živahna platforma, na kateri bo lahko užival čisto vsak," je sporočil direktor Kevin Mayer. "TikTok je postal najnovejša tarča, a mi nismo sovražnik," je dodal.

Viri: Mladina, STA