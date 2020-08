Trump z izvršnim ukazom prepovedal aplikaciji TikTok in WeChat

Ameriški predsednik Trump je podpisal dva izvršna ukaza, s katerima ameriškim podjetjem čez 45 dni prepoveduje poslovanje z aplikacijama TikTok in WeChat.

»Prepoved sodelovanja« seveda pomeni tudi dostop do aplikacij v Googlovem PlayStore in Applovem AppStore, ter seveda kakršno koli oglaševanje v aplikacijah. Gre torej za prepoved aplikacij.

Če je bilo prepoved sodelovanja s TikTokom bolj ali manj za pričakovati, saj se o tem govori že nekaj časa, je prepoved WeChata presenetljiva »bomba«. WeChat je namreč na Kitajskem ključna aplikacija, brez katere si sodobni Kitajci ne znajo več zamišljati življenja. Uporabljajo jo za medsebojno komunikacijo, plačevanje računov, nakupovanje v trgovinah, plačevanje prevoza in celo za iskanje zmenkov. Enotni sistem namesto WhatsAppa, Facebooka, Instagrama, PayPala, Uberja in Tinderja, torej. V ZDA pa je WeChat ključno orodje za komunikacijo s sorodniki in poslovnimi partnerji na Kitajskem.

Rešitev (no, v resnici bolj »rešitev«) za TikTok se kaže v morebitnem Microsoftovem (»mafijskem«) nakupu aplikacije za ameriško tržišče (kar vključuje tudi Kanado, Avstralijo, Novo Zelandijo), s čemer bi v resnici dobili tri TikToke – ameriškega, kitajskega (tam se imenuje Douyin) in TikTok za vse ostale. Ali bo Microsoft na koncu pristal biti (majhna) šahovska figura v boju svetovnih super sil, bomo sicer še videli. Glede na veliko prisotnost na kitajskem tržišču ima v primeru kitajskega odgovora marsikaj za izgubiti.

Mimogrede, omrežje TikTok je bilo v času ameriških protestov Black Lives Matter (#BLM) eno ključnih orodij, preko katerih so protestniki posredovali video posnetke policijskega nasilja.

Bolj zanimiva bo zgodba z WeChatom, ki ga Kitajska smatra za svoj tehnološki dragulj. Sploh pa – ZDA so bile dolgo ključni podpornik enotnega in svobodnega interneta. Kako je mogoče, da bo mogoče prav ta država tista, ki bo internet razdelila na več vedno manj povezanih delov?

Dodano:

TikTok se je na izvršni ukaz odzval s sporočilom, da bodo svoje pravice branili pred ameriškimi sodišči. Naj spomnimo - podobno se je lanskega marca odzval tudi kitajski Huawei. Zaenkrat ni videti, da bi jim to pomagalo.