Objavljeno: 13.4.2025 05:00

Trump ukinil carine za elektroniko

Trajalo je manj kot teden dni, da je ameriška administracija ugotovila, da 145-odstotne carine na uvoz iz Kitajske morda niso najpametnejša zamisel. Grobi izračuni so kazali, da se lahko povprečen iPhone podraži od 300 do 1000 dolarjev, odvisno od Applove darežljivosti. In tako so carine na elektroniko preprosto – ukinili.

Ni bilo pompozne najave iz Bele hiše ali pojasnil predsednika, temveč se je na straneh carinske uprave preprosto znašel dokument, ki elektroniko izvzema iz recipročnih carin (ki niso nič kaj vzajemne). Računalniki, pametni telefoni, televizorji, komponente za računalnike, sončne celice in podobno ne bodo več obdavčeni s 145-odstotno stopnjo, če izvirajo iz Kitajske, temveč osnovno 20-odstotno. To je še vedno več, kot je veljalo pred Trumpom, a precej bolj znosno.

Razlogov ne poznamo, predvsem pa ne vemo, kako dolgo bo zatišje trajalo. Možno je, da bo Trump na to blago uvedel sektorske carine, kot je to storil na aluminij in jeklo. A dokler se to ne zgodi, lahko vsi ameriški proizvajalci elektronike, ki imajo proizvodnjo na Kitajskem, precej laže dihajo. Odpustek je namreč res velik, saj zajema 22 odstotkov vsega uvoza iz Kitajske. Govorimo o sto milijardah dolarjev letno.