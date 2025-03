Objavljeno: 4.3.2025 07:00

Trump razkril, katere kriptovalute poleg bitcoina bodo strateške rezerve

Ameriški predsednik Donald Trump vztraja pri svojem predlogu, da bodo ZDA oblikovale strateške rezerve kriptovalut. V začetku meseca je vnovič potrdil njihovo oblikovanje, ob tem pa naštel, kaj jih bo sestavljalo. Kriptovalute bitcoin, ether, XRP, solana in cardano bodo dobile privilegirani status.

To je po pričakovanjih podžgalo tečaje ne le teh valut, temveč celotnega kriptotrga, ki je v tednih pred najava kazal znake pešanja. Bitcoin se je s 100.000 dolarjev sesedel vse do 80.000 dolarjev, nato okreval nazaj proti 95.000 dolarjev, sedaj je pa je spet na okoli 83.000. Še bolj izrazita gibanja so doživele ostale kriptovalute.

V ameriškem kongresu se je pojavilo nekaj zakonskih predlogov, ki bi zvezno vlado zavezali k nakupom. Eden izmed njih predvideva nakup milijona bitcoinov, ki bi stali okrog 90 milijard dolarjev, kar je nepredstavljivo in bržkone ne bo sprejeto.

Predvsem pa je problematično, da so Trump in njegovi najbližji sodelavci tesno vpleteni v kriptosvet in imajo osebne finančne interese, da so tečaji čim višji. Trump je ob inavguraciji celo zagnal lasten kriptokovanec, ki se je sicer kasneje sesedel, a je s tem zaslužil milijone. Ob tem velja iz previdnosti omeniti, da je Trump že marsikaj obljubljal, pa potem ignoriral. Ni rečeno, da se bodo kriptorezerve res ustanovile, dasiravno do neke mere že obstajajo. Pravosodno ministrstvo ima namreč v lasti za nekaj milijonov bitcoinov, ki so ji zasegli v različnih racijah.