Objavljeno: 17.6.2025 08:00

Trump prodaja telefone in mesečno naročnino

Trumpova družba je 16. junija 2025 v ZDA predstavila novega mobilnega operaterja Trump Mobile.

Trump Mobile gostuje v omrežjih Verizon, AT&T in T-Mobile in ponuja naročniško razmerje The 47 Plan za 47,45 USD na mesec. V ceno so všteti neomejeni klici, sporočila SMS, podatki in dodatne ugodnosti, kot so štiriindvajseturni avtoservis, telemedicina in brezplačni mednarodni klici v več kot 100 držav, vključno z ameriškimi vojaškimi bazami. Vse našteto Trump Mobile ponuja brez vezave ali preverjanja kreditne sposobnosti.

Poleg mobilnega naročniškega paketa bo v avgustu ali septembru premierno lansiran tudi njihov lastni telefon T1. Zlata naprava z operacijskim sistemom Android bo na voljo za 500 ameriških dolarjev in bo imela 6,8-palčni zaslon 120 Hz OLED, 12 GB RAM-a, približno 256 GB razširljivega pomnilnika, baterijo kapacitete okoli 5000 mAh, 50-MP glavno kamero in celo 3,5 mm vhod za slušalke. Zasnovana in izdelana bo v ZDA. Podjetje napoveduje proizvodnjo v Alabami, Kaliforniji in Floridi. Pri Trump Mobile poudarjajo, da zagovarjajo ameriško usmeritev, domače zaposlovanje ter podporo prek klicnih centrov znotraj ZDA brez avtomatiziranih sistemov.