Trump prepovedal uporabo osmih kitajskih aplikacij

Objavljeno: 6.1.2021 12:00

Odhajajoči ameriški predsednik Donald Trump je v torek podpisal izvršni odlok, s katerim bi v ZDA prepovedali uporabo osmih kitajskih aplikacij. Med njimi sta Alipay in WeChat Pay, poročajo tuje tiskovne agencije.

Po oceni Trumpa hitrost širjenja določenih aplikacij in druge programske opreme, ki so bile razvite ali so pod nadzorom "oseb" iz Kitajske, "ogrožajo nacionalno varnost, zunanjo politiko in gospodarstvo ZDA", navaja nemška tiskovna agencija dpa.

Trumpova administracija Pekingu očita, da z zbiranjem podatkov - fotografij, poslanih kratkih sporočil, telefonskih klicev staršem - gradi svoje "orodje globalnega zatiranja", dodaja francoska tiskovna agencija AFP.

Izvršni ukaz naj bi sicer v veljavo stopil v 45 dneh. Trump bo 20. januarja predsedovanje predal novoizvoljenemu predsedniku ZDA Joeju Bidnu, tako da bo v rokah nove administracije odločitev, ali ga bo dejansko izvršila.

Trump si že od lanskega poletja prizadeva, da bi v ameriških rokah pristal ameriški del priljubljene aplikacije za deljenje video vsebin TikTok, a je kitajska vlada pogovore doslej spodkopavala s prepovedjo dostopa do določene programske opreme. Ameriška sodišča so ob tem presodila, da Trump nima ustrezne podlage za prepoved delovanja TikToka v sedanji obliki v ZDA.

Druge aplikacije, ki jih zadeva Trumpov odlok, so aplikacija za skeniranje CamScanner, storitev za klepete Tencent QQ, aplikacija za plačevanje QQ Wallet, aplikacija za deljenje datotek SHAREit, video aplikacija VMate in aplikacije za opravljanje pisarniških nalog WPS Office. Odlok ob tem določa, da naj ministrstvo za trgovino ZDA preveri in oceni, ali bi morali seznam prizadetih aplikacij še razširiti.

Kitajsko zunanje ministrstvo je potezo ZDA označilo za ustrahovanje. Po besedah tiskovnega predstavnika ministrstva Hua Chunyinga Washington neupravičeno širi koncept nacionalne varnosti. "S tem škodi sebi in drugim," je podčrtal.

Priznal je, da bo novi odlok vsekakor v določeni meri vplival na prizadeta kitajska podjetja, še bolj pomembno pa je, da bi lahko škodoval interesom ameriških potrošnikov in ZDA. "ZDA govorijo o svobodnem trgu in pošteni konkurenci, a kako ravnajo?" je še vprašal.



STA