Objavljeno: 24.10.2025 09:00

Trump pomilostil ustanovitelja borze Binance

Ameriški predsednik Donald Trump je 23. oktobra 2025 pomilostil soustanovitelja borze s kriptovalutami Binance in sprožil burne odzive javnosti.

Chanpeng Zhao je bil leta 2024 obsojen na štiri mesece zapora, potem ko je priznal krivdo zaradi neuspešnega izvajanja ukrepov proti pranju denarja. Podjetje Binance je v okviru poravnave z ameriškim pravosodnim ministrstvom plačalo kar 4,3 milijarde ameriških dolarjev kazni, saj je platforma omogočila nezakonite transakcije v vrednosti skoraj 900 milijonov dolarjev med ZDA in Iranom.

Trumpova vlada je po prevzemu oblasti pokazala precej več naklonjenosti kriptoindustriji kot prejšnja vlada. Poteza pomilostitve je sledila ukinitvi tožbe ameriške komisije za vrednostne papirje proti borzi Binance, kar dodatno nakazuje premik v smeri podpore digitalnim valutam. Predstavnica Bele hiše Karoline Leavitt je ob tem poudarila, da je Trump izkoristil svojo ustavno pravico in s tem končal domnevno vojno proti kriptovalutam, ki jo je po njenem mnenju vodila Bidnova vlada.

Zhao, ki ostaja pomembna figura v svetu kriptovalut, naj bi po poročanju Wall Street Journala v zadnjih mesecih sodeloval s Trumpovo družino pri njihovem kripto projektu World Liberty Financial, kar sproža vprašanja o morebitnem konfliktu interesov. Nekateri viri celo namigujejo, da bi lahko Trumpova odločitev o pomilostitvi bila povezana z možnostjo kapitalskega vstopa Trumpovega kroga v podjetje Binance.