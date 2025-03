Objavljeno: 13.3.2025 06:00

Trump napade na Teslo dojema kot terorizem

Donald Trump je na dogodku v Beli hiši, kjer je pred kamerami kupil Teslin avtomobil, izjavil, da bo nasilje na lokacijah Tesle označil kot domači terorizem.

Nad Teslo se zbirajo črni oblaki, medtem ko prodaja njihovih električnih avtomobilov povsod po svetu strmo pada, so se v zadnjih tednih izdatno razširili in povečali tudi protesti proti izvršnemu direktorju Tesle in vodji oddelka Department of Government Efficiency (DOGE), Elonu Musku. Poročali so o streljanju na Teslini prodajni lokaciji in splošnem vandalizmu, uperjenem proti podjetju. Trump je na dogodku izjavil, da slabi ljudje, teroristi škodujejo veliki ameriški družbi in bodo zato ustavljeni.

Na njegovo izjavo se je odzvalo gibanje Tesla Takedown, ki se predstavlja kot nenasilno protestno gibanje. Zavračajo nasilje in uničevanje lastnine ter Trumpove besede označujejo kot poskus zastraševanja. V izjavi so zapisali: »Ironično je, da želi Donald Trump označiti naše mirne proteste kot domači terorizem, medtem ko je sam poslal nasilno množico na Kapitol in nato pomilostil več kot 1.600 izgrednikov.«