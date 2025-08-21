Objavljeno: 21.8.2025 05:00

Trump dosegel svoje, Apple bo iPhone za ZDA proizvajal v Indiji in ne na Kitajskem

Pritiski ameriške administracije so pri Applu obrodili sadove, saj bodo novi iPhone 17, ki se bo prodajal v ZDA, proizvajali v Indiji in ne na Kitajskem. Prvikrat bodo vse različice novega iPhona proizvede v indijskih tovarnah, kjer so doslej proizvajali kvečjemu kakšno. Tudi cenejši naslednik iPhona 16E bo nastajal v Indiji. Medtem bo proizvodnja za preostali svet še vedno potekala tudi v kitajskih tovarnah.

S tem si želi Apple po eni strani znižati stroške zaradi carin po drugi strani pa nabrati pozitivne točke pri ameriškem predsedniku. V tem kvartalu bodo za carine odšteli 1,1 milijarde dolarjev, kar se nanaša na telefone, ki bodo proizvedeni na Kitajskem. Medtem bodo indijski izdelki oproščeni carin, ker je Apple napovedal tudi 100-milijardne investicije v ZDA in si zagotovil prednostno obravnavo (ki za Kitajsko ni možna).

Iz ZDA sicer prihajajo zelo spremenljive informacije. Spet se omenjajo višje carine na indijske izdelke, ker naj bi država trgovala z Rusijo. A neizpodbitno ostaja, da Apple počasi, a vztrajno seli proizvodnjo iz Kitajske. Najlaže je bilo sprva skočiti v Indijo, v prihodnosti pa bodo sledili še drugi cilji. Na neki način je Trump svoje dosegel.