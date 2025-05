Objavljeno: 12.5.2025 07:00

Trump bo ukinil program Energy Star

Zlasti starejši se bomo še spomnili oznak Energy Star, ki smo jih videvali na zaslonih v preteklosti. Sicer prostovoljni program, ki ga je pred 33 leti v ZDA zagnala takratna republikanska administracija, je imel podporo proizvajalcev in potrošnikov. Označeval je naprave – vse od monitorjev do videorekorderjev in brezžičnih telefonov – in pričal o učinkovitosti in varčnosti. Energy Star se poslavlja, ker ga je nova republikanska administracija pod Trumpovim vodstvom ukinila.

Viri iz Bele hiše so za CNN in Washington Post že potrdili, da bo Agencija za varstvo okolja (EPA) morala ukiniti podporo za Energy Star. To je precej nenavadno, saj ima program široko podporo pri vseh deležnikih in na obeh straneh političnega spektra. Ocenjujejo, da je s svojim obstojem potrošnikom prihranil 500 milijard dolarjev. Vzpostavil ga je George Bush starejši leta 1992, temeljil pa je na vzpodbudi in ne prisili. Proizvajalci so lahko svoje izdelke certificirali, če so bili ustrezno varčni. V naslednjih letih so Energy Star nalepke dobile naprave zelo različnih vrst.

Leta 2005 je naslednja republikanska administracija pod vodstvom Georgea Busha mlajšega Energy Star zapisala v zakon. Za program skrbita EPA in ministrstvo za energijo. Nevladne organizacije ocenjujejo, da je program državo stane okrog 32 milijonov letno, gospodinjstva pa letno prihranijo okrog 40 milijard dolarjev pri stroških energije. Torej več kot 1000-krat več.

A Energy Star očitno ni po godu novi administraciji, ki ga bo kljub skoraj plebiscitarni podpori med deležniki ukinila. V Evropi imamo seveda obvezno označevanje energijskih razredov naprav, ki se je nedavno celo prenovilo in zaostrilo.