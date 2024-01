Trinajstletnik premagal Tetris

Igra Tetris je med nami več kot tri desetletja in številni igralci so v tem času dosegli različne zaključke igre, a šele Blue Scuti jo je zares premagal tako, da se je na konzoli NES dobesedno zrušila.

Trinajstletnik Blue Scuti je postal prvi človek, ki je prisilil klasično igro NES v ekran smrti, dokončen konec, pri katerem igra zamrzne in postane neigralna - dosežek, ki ga je prej dosegla le umetna inteligenca.

Blue Scuti, ki se je pojavil na prizorišču tekmovalnega Tetrisa decembra 2021 in osvojil prvo mesto na več turnirjih v letu 2023, je 2. januarja objavil video na svojem YouTube kanalu, ki prikazuje omenjeni dosežek. Blue Scuti uporablja poseben način držanja igralnega ploščka konzole NES, ki mu vsako sekundo omogoča vsaj dvajsetkratni pritisk na križec D-pad, medtem ko je običajna drža omejena na 12 pritiskov. Tehnika je revolucionirala tekmovalno igro Tetrisa in omogočila igralcem, da so podrli številne rekorde v igri.

J9oVQ43j22g