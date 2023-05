Trideset dolarjev vredna naprava podaljša življenjsko dobo slehernega pametnega telefona

Kanadsko podjetje LAVA Computers je predstavilo napravo z imenom Charge-Check, ki z nadzorovanim vsakodnevnim polnjenjem podaljša življenjsko dobo vsake naprave.

Kompakten univerzalni vmesnik s tehnologijo modulacije baterije za zaščito litij-ionske baterije pred prekomernim polnjenjem in nabrekanjem je enostaven za uporabo. Uporabimo ga kot vmesni člen med vtičnico in napravo, ki jo želimo polniti. Naprava ima vgrajeno strategijo polnjenja, ki spremlja nivo polnjenja naprave in polni baterijo, dokler ni ustrezno napolnjena, največ 4 ure.

Nato se za določeno časovno obdobje polnjenje ustavi. LAVA trdi, da je to najboljši način, saj so litij-ionske baterije dokazano bolj vzdržljive, če se odstotek polnjenja baterije ohranja v območju od 50 do 60 odstotkov. Z nastavitvami strategijo po želji prilagajamo, omogočeno pa je tudi enkratno polnjenje z ustavitvijo ob koncu. Lučke na sprednji strani delujejo kot indikatorji polnjenja in jih je v primeru nočnega priklopa na električno omrežje mogoče izklopiti.