Tri desetletja kultne igre Doom

Danes mineva velika obletnica izida ene najbolj kultnih iger, ki je brez pretiravanja spremenila svet. Prva verzija Dooma je izšla 10. decembra 1993. Igra, ki so jo spisali John Carmack, John Romero in Dave Taylor, izdal pa jo je id Software, je hitro postala kultna.

Ko je izšel Doom, je na osebnih računalnikih kraljeval DOS. Windows 3.1 je bil sicer izšel leto pred tem, a je bil daleč od priljubljenosti, kot jo je Windows 95 dosegel dve leti pozneje. A začelo se je v neugledni stavbi ob avtocesti v teksaškem mestu Mesquite, kjer je v šestem nadstropju domoval id Software. Podjetje je že bilo spisalo nekaj iger za Softdisk in Apogee, med katerimi velja omeniti Wolfenstein 3D.

A poleti 1993 so v id Softwaru delali na novem projektu, megalomanskem križancu med filmom Alien in The Evil Dead. Rojeval se je Doom. Ključ je bil nov 3-D pogon, ki je bil hiter in tekoč. Pogon, ki ga je pisal John Carmack, je omogočil oblikovanje zapletenih nivojev in za tisti čas impresivno grafiko. Dizajnerja John Romero in Sandy Petersen sta imela proste roke.

Še ena izmed ključnih podrobnosti so bile skrivnosti in goljufije, ki jih je Dave Taylor posejal po igri. Kode oziroma goljufije so omogočale preskakovanje nivojev, kar je bilo ključno za razhroščevanje. A ker so jih pustili v igri tudi za igralce, so kombinacije, kot sta IDKFA ali IDDQD, kmalu postale legendarne. Skrivnosti pa so igralce pritegnile znova in znova, saj so vsi želeli igro končati 100 %. Odkriti vse, obrniti vsak kamen.

A Doom je še danes pojem, ker velja za eno najbolj domišljenih iger. Igra je hudičevo hitra, teče na vsem, kar ima procesor, nudi obilico zabave in priča o nekih drugih časih. Doom je pojem igralnosti, grafika je sekundarna.

Novi nivo za Doom