Objavljeno: 22.10.2025 07:00

Tri četrtine vseh satelitov je Starlinkovih!

S precej manj pozornosti javnosti, kot bi si tako pomembne spremembe zaslužile, v Zemljino orbito izstreljujemo satelite hitreje kot kdajkoli doslej. Prednjačijo ponudniki satelitskega dostopa do interneta, med katerimi je najhitrejši Starlink. Ta je 19. oktobra z raketo Falcon 19 v vesolje poslal še 28 satelitov, s čimer je presegel magično mejo 10.000.

Točno število izstreljenih je ta hip 10.006 satelitov, a se številka v resnici hitro spreminja, saj so po aktualnih ocenah vsak dan z neba padeta en ali dva Starlinkova satelita. To pri tako velikem številu in omejeni življenjski dobi ni nič presenetljivega. Trenutno je v orbiti 8680 satelitov, od tega jih deluje 8664, dejansko pa storitev uporablja 7448 satelitov.

Starlink ima več kot sedem milijonov naročnikov po celem svetu, ki po internetu brskajo prek satelitov. Naslednji pomemben mejnik bo razširitev storitve na pametne telefone, ki bodo dobili mobilno omrežje kjerkoli na Zemlji na podoben način, kot danes nudijo internet.

Mejnik 10.000 satelitov so dosegli presenetljivo hitro. Leta 2018 je SpaceX v vesolje poslal prvi prototip, danes jih imajo torej že 10.000. Ob tem povejmo, da je v orbitah okrog Zemlje trenutno 47.000 predmetov, ki jim sledi ameriška vojska. Od teh je večina odsluženih satelitov, ostankov raket in drugega vesoljskega smetja, medtem ko je aktivnih satelitov okrog 12.000. Starlink je torej odgovoren za tri četrtine vseh delujočih satelitov v orbiti!