Objavljeno: 27.10.2023 05:00

Trgi od Googla na področju storitev v oblaku pričakujejo več

Googlov lastnik Alphabet je v minulem četrtletju zaostal za pričakovanji, zlasti na področju storitev v oblaku, kar je precej vplivalo tudi na tečaj delnic podjetje. Medtem ko je konkurent Microsoft širil svoj posel s storitvami v oblaku, je Googlova rast počasnejša.

V tretjem četrtletju so Googlovi prihodki iz storitev v oblaku zrasli na 8,41 milijarde dolarjev, kar z 22-odstotno rastjo predstavlja najskromnejšo rast v minulih 11 kvartalih. Hkrati je to manj od predvidenih 8,62 milijarde dolarjev, kolikor so pričakovali analitiki. Rast prihodkov se torej že lep čas upočasnjuje. Dobiček se je povzpel na 266 milijonov dolarjev, medtem ko so imeli še lani 440 milijonov dolarjev izgube.

Oglaševalski prihodki pa spet rastejo. V minulem kvartalu so znašali 59,6 milijarde dolarjev, kar je devet odstotkov več kot v enakem obdobju lani. To je tudi nekoliko več pričakovanj analitikov. Skupno je cel Alphabet ustvaril 19,7 milijarde dolarjev dobička, kar je 42 odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Prihodki pa so znašali 76,7 milijarde dolarjev.

Letos je Alphabet odpustil 12.000 zaposlenih, kar predstavlja šest odstotkov. Kljub načeloma pozitivnim rezultatom, je Googla delnica po objavi rezultatov izgubila skoraj desetino. Tako močno trgi vrednotijo storitve v oblaku in umetno inteligenco, ki predstavljata prihodnost. Če Google tu prehitijo konkurentje, bodo obeti slabi.