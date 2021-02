Trg infrastrukturnih storitev v oblaku je lani dosegel 129 milijard dolarjev

Razmere na trgu infrastrukturnih storitev v oblaku so v letu 2020 odražale dogajanje v družbi. Odvisnost od storitev v oblaku zaradi epidemije je povzročila več kot 32% rast prihodkov v primerjavi z letom 2019. Skrbi pa, da so bogati postali še bolj bogati, tržni delež pa izgubljajo predvsem manjši ponudniki storitev.

Raziskava družbe Synergy Research kaže, da se je rast naročil na storitve v oblaku povečevala zlasti proti koncu leta. Zadnje četrtletje je oblačnim ponudnikom prineslo kar 37 milijard dolarjev, kar je 35% več kot pred letom dni. Strokovnjaki so sicer napovedovali, da bo pandemija pospešila digitalno transformacijo podjetij, toda dejanski rezultati so presegli celo njihove ocene.

Na vrhu lestvice uspešnih podjetij ni velikih sprememb: infrastrukturne storitve v oblaku (IaaS, Paas in zasebno gostovanje strežnikov) še naprej obvladuje peterica Amazon, Microsoft, Google, Alibaba in IBM. Amazon je največji med ponudniki in ima za sabo solidno zadnje četrtletje, v katerem so zaslužili 12,74 milijard dolarjev, skupno pa v celem letu prvič presegli mejnik 50 milijard dolarjev.

Najhitreje med vsemi je zrasel prihod od storitev Azure, kjer je Microsoftovo oblačni servis v zadnjem četrtletju zrasel za več kot 25% in dosegel nivo 7,4 milijard dolarjev. Microsoft torej prehiteva zasledovalce in se približuje vodilnemu Amazonu. Toda analitiki opozarjajo, da se bo rast naročnin na Azure začela upočasnjevati, tako kot se je zdaj upočasnila pri Amazonu. To je pač zakon velikih številk, ki ne dopušča neskončne rasti tržnih deležev.

Zgodba tretje uvrščene družbe Google razkriva neizprosno borbo, ki se dogaja med naštetimi velikani. Google Cloud je v zadnjem četrtletju ustvaril 3,83 milijard dolarjev, kar je 46,6% bolje kot pred letom dni in 11% bolje kot v predhodnih četrtletjih.

Toda Google je obenem prvič razkril nekatere podobnosti poslovanja, ki jih doslej ni objavljal, s čimer so prišle na dan šokantne informacije. Finančno poročilo razkriva, da je Google Cloud v letu 2020 ustvaril kar za 5,61 milijard dolarjev veliko izgubo. Google to komentira tako, da je izguba posledica vlaganj v podatkovne centre in storitve, katerih rezultat se bo videl šele v prihodnosti.

Seveda si lahko take strateške manevre privoščijo le velikani, pa še to verjetno bolj Amazon in Google kot ostali, saj lahko izgubo zlahka pokrijeta s prihodki iz ostalih dejavnosti. Zanimiva je naslednja primerjava: prihodki Google Cloud predstavljajo 6,7% vseh prihodkov družbe Alphabet, ki ima v lasti Google. Pri Amazonu pa AWS, ki združuje ponudbo v oblaku, predstavlja okoli 10% celotnih prihodkov. Toda pozor, promet pove le del zgodbe, dobičkonosnost pa je lahko povsem drugačna, kar dokazuje tudi razkritje številk povezanih s storitvami Google Cloud.

Kot že rečeno, raziskava družbe Synergy Research žal razkriva kruto resnico, da peščica največjih uspešno iz trga izriva manjše ponudnike. V zadnjih treh letih so tako ostali izgubili 13% tržnega deleža, kljub temu, da se je prihodek pri skoraj vseh ponudnikih med tem povečeval.