Objavljeno: 22.11.2023 18:00

Tresla se je gora, rodila se je miš: Sam Altman nazaj v OpenAI

Manj kot teden dni po začetku pretresov v OpenAI se zdi, da se ne bo nič spremenilo. Soustanovitelj in nekdanji direktor, ki ga je upravni odbor rokohitrsko odstavil, se vrača. V podjetju so potrdili, da so z Altmanom sklenili dogovor o vrnitvi na čelo podjetja. Zamenjali pa bodo upravni odbor.

Altman se je torej po dramatičnem obratu, ko ga je najprej OpenAI nagnal, nato pa je bliskovito dobil ponudbo za vodenje oddelka v Microsoftu, vrača. Da se to utegne zgoditi, je postalo jasno po skesanem sporočilu Ilye Sutskeverja, ki je bil vodil njegovo odstavitev, in kasnejšemu ultimatu zaposlenih. Več kot 85 odstotkov zaposlenih je v odprtem pismu odboru zagrozilo z odhodom, če ne bodo zagotovili Altmanove vrnitve in namesto njega raje zamenjali odbora.

Še eno ustanovitelj, Greg Brockman, je takisto zapustil podjetje, ko je slišal za Altmanov odhod. Sedaj se vrača tudi on. Podjetje bo nadzoroval nov upravni odbor, ki ga bodo sestavljali Bret Taylor (nekdaj v Salesforceu), Larry Summers (nekdanji finančni minister) in Adam D'Angelo (direktor Quore).

Še vedno ni jasno, zakaj je upravni odbor sploh nagnal Altmana. Pavšalno so mu očitali prikrivanje informacije pred odborom, a podrobnosti niso razkrili. Neuradno so bila razlog neskladja med načinom vodenja in razvoja, kot ga je zagovarjal Altman (hitreje, odločneje) in Sutskever (previdneje). Ni še jasno, kaj se bo zgodilo s trenutnim izvršnim direktorjem, ki bo imel le tridnevni staž.