»Trend setterji« z novim centrom za umetno inteligenco

Objavljeno: 10.3.2020 14:24

Minister za izobraževanje, znanost in šport, Jernej Pikalo, je nastajajoč UNESCO center za umetno inteligenco označil kot uspeh za slovensko znanost.

Poudarja, da bodo na podlagi tega centra ustanovljeni tudi drugi centri v drugih regijah in da smo »pionirji zgodbe o umetni inteligenci«. Dalje omenja, da »Center bo lahko svetoval globalno, širil zmogljivosti na različne načine, predvsem pa oblikoval mrežo. Toliko pozitivnih vprašanj in prošenj za sodelovanje od tujih vlad ali raziskovalcev še nikoli nismo dobili. Zdaj, ko to vzpostavljamo, bomo prvi in bomo 'trend setterji' za bodoče centre in ureditve.«

O centru smo sicer pisali že pred časom, ko je bila njegova izgradnja potrjena na konferenci Unesca v Parizu. Center bo sicer v Ljubljani, za začetek bo na Inštitutu Jožef Stefan.