Trakovi bodo v nekaterih primerih zamenjali diske

V časih, ko podatke hranimo v pomnilniških enotah SSD ali še bolj kar v delovnih pomnilnikih strežnikov (t.i koncept in-memory), se zdi uporaba magnetnih trakov nekako rešitev iz daljne preteklosti. Toda trakovi so še vedno pogosto primarni pomnilniški medij za varnostne kopije, Fujitsu pa zdaj celo najavlja, da jih bomo v prihodnje uporabljali kot cenejšo alternativo navadnim diskom, kjer hitrost dostopa do podatkov ni ključnega pomena.

Fujitsu je pravkar predstavil novo tehnologijo imenovano Virtual Integrated File Systems (VIFS), ki omogoča uporabo niza trakov kot običajen, čeprav nekoliko počasnejši disk. Glavna prednost je seveda bistveno nižja cena hrambe podatkov kot pri drugih pomnilniških sistemih. Rešitev naj bi uporabljali zlasti tam, kjer uporabniki shranjene podatke potrebujejo le občasno, večino časa pa so tako rekoč arhivirani.

Uporaba knjižnice trakov kot sekundarni ali celo tretje nivojski pomnilniški prostor vsekakor ni nova, vendar so doslej podatki morali biti ob uporabi prenesti nazaj na hitrejši pomnilniški medij, za to pa smo morali uporabljati namenske programe. VIFS omogoča, da do podatkov na trakovih pridemo z vsemi orodji, ki sicer delujejo na navadnih datotečnih sistemih, vključno z bazami podatkov.

Po tem, ko se je lani s poravnavo rešil spor med družbama Sony in Fujitsu glede tehnologije tračnih enot LTO, proizvajalci zopet snujejo še večje in zmogljivejše trakove. Standard LTO-9 naj bi prišel v uporabo še letos, ponujajo pa hrambo kar 26,1 TB (pred kompresijo podatkov) na kaseto, pri čemer je hitrost prenosa podatkov 708 MB/s, kar je celo hitreje kot pri številnih klasičnih diskih. VIFS seveda podpira združevanje več kaset ve en logičen pomnilniški volumen, za izmenjavo kaset pa v tem primeru skrbi robotika (ali več tračnih enot).

Fujitsu navaja, da so z novo tehnologijo uspeli za štirikrat pohitriti povprečen čas za dostop do podatkov, s čemer so se približali pričakovanim odzivnim časom, ki bi ga srečali v svetu diskov. Rešitev bo vsekakor zanimiva za tiste, ki hranijo ogromne količine podatkov, vendar so ti redko uporabljeni po začetni, časovno običajno omejeni rabi.