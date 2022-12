Trajnostno naravnani prenosnik

Dell je prikazal prototip prenosnega računalnika, ki ga je možno povsem razstaviti na sestavne komponente v manj kot 30 sekundah. S tem razvijajo nov koncept računalnikov, ki jih bo lažje izdelovati, popravljati, nadgrajevati in na koncu zopet razstaviti in reciklirati.

Dell Concpet Luna je že drugi prototip s tem imenom, ki so ga prikazali pri družbi Dell. Lanski je imel še nekaj ključnih sestavin, ki so zahtevale nekaj več pozornosti in dela, da bi računalnik povsem razstavili. Letošnji koncept pa ne vsebuje nobenih kablov in nobenih kompleksnih načinov priklopa, ki bi zahtevali posebno pozornost ali znanje.

Celoten računalnik je bil namreč zgrajen z idejo, da ga bodo lahko zelo enostavno sestavljali in razstavljali povsem avtomatizirana robotski sistemi. Z vgrajenim sistemom slednja (razpoznavo prek QR kode) zna robotiziran sistem določiti, katero komponento je treba preveriti in po potrebi nadomestiti. S tem povečajo hitrost popravila, zmanjšajo stroške in povečajo natančnost pri sestavi oziroma popravilu.

Komponente se tudi sicer zasnovane na način, da jih lahko enostavno nadomeščamo in nadgrajujemo z novejšimi, zmogljivejšimi. Prenosnik ima denimo možnost vgradnje procesorskih modulov z in brez hlajenja, kar pomeni, da bodo prenosniki Luna ne bodo omejeni le na spodnji (energijsko varčen) zmogljivostni segment izdelkov.

Dell s tem neposredne zahteve držav (v prvi vrsti EU), ki zahtevajo od proizvajalcev trajnostno zasnovo izdelkov, torej takih, ki jih je možno enostavno popraviti in nadgraditi, s tem pa zmanjšati tehnološke odpade, ki se kopičijo povsod po svetu.

Način izgradnje omogoča tudi enostavnejšo razgradnjo odsluženega računalnika in ločevanje komponent na tiste, ki jih je možno reciklirati oziroma varno odstraniti na smetišča. Cilj, ki ga sicer še ne dosegajo, je 100% reciklaža vseh komponent. PO trditvah družbe Dell pa se temu cilju bližajo.

Kot že rečeno je Concept Luna za zdaj le koncept, vendar Dell trdi, da so vsi postopki zamišljeni na način, da se bodo uporabili pri dejanski proizvodnji in popravilih računalnikov. Manjka samo še informacija, kdaj bodo začeli.

jLfvvKx9AME