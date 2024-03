Trajni Office ostaja, letos izide verzija 2024

Microsoft je sporočil, da bodo kmalu na voljo predogledne verzije pisarniškega paketa Office 2024. Čeprav so pred dvema letoma napovedali, da se bo blagovna znamka Office upokojila, saj jo bo nadomestil Microsoft 365, se to še ne bo zgodilo. Office 2024 ostaja stalna verzija s permanentno licenco in fiksnim naborom funkcionalnosti brez stalnega posodabljanja.

Ni skrivnost, da bi Microsoft najraje videl prehod na Microsoft 365. Uporabnike, tako domače kot poslovne, spodbuja k temu. A za nekatere primere je vendarle še koristno imeti permanentno in nespremenljivo programsko opremo, zato je Microsoft vzpostavil LTSC (Long-Term Servicing Channel).

Office 2024, ki bo izšel v okviru LTSC, bo podprt pet let. Še več, Microsoft je potrdil, da mu bo v prihodnosti sledila vsaj še ena samostojna verzija Officea. Medtem se podpora starejšim verzijam počasi izteka. Office 2019 jo je izgubil oktobra 2023, Office 2021 pa bo podprt do oktobra 2026.

Office 2024 ukinja Microsoft Publisher in prinaša več novosti v Outlooku in Excelu. Podpora za OneDrive je v Office 2024 na voljo, medtem ko Copilot AI in podobno ostajajo omejeni na Microsoft 365.