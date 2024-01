Objavljeno: 25.1.2024 10:55

TP Vision z novimi televizorji Philips in novim operacijskim sistemom zanje

Podjetje TP Vision, ki je leta 2011 v celoti prevzelo v upravljanje televizijsko blagovno znamko Philips, je v Barceloni predstavilo svoje letošnje novosti.

Nadgrajen je sistem Ambilight, oz. »LEDice«, ki svetijo v ozadju in navidezno povečajo vidno polje televizorja. Najmočnejša izvedba se imenuje Ambilight Plus, kaj točno zmore ta štiristranska osvetlitev z več svetlobnimi sklopi in dodatnimi lečami, pa bomo preizkusili, ko ustrezni televizor dobimo v roke.

Najmočnejši model z zaslonom OLED bo sedaj OLED+959 (na voljo v tretjem četrtletju), sledi mu OLED+909. Oba imata najnovejši LGjev OLED zaslon META 2.0 z mikrolečami, ki zagotavljajo višjo svetilnost. Oba se tudi ponašata z zvočnim podsistemom Bowers & Wilkins. Novost je še televizor OLED819, ki bo na tržišču od maja naprej in bo imel vgrajen nadgrajeni LG zaslon OLED EX in 3-stranski Ambilight.

Nadgrajena je tudi pripravnost za priklop konzol – močnejši modeli sedaj podpirajo osveževanje s 144 Hz, podprt je tudi Dolby Vision Game mode, televizorji pa imajo nadgrajene slikovne procesorje.

Nenazadnje je treba omeniti operacijski sistem Titan OS, ki temelji na Linuxu, in ga bodo imeli nekateri modeli iz serije The One in Xtra (MiniLED), ne pa tudi najzmogljivejši OLED+, ki ostajajo na Google TV. Lasten sistem z Linuxom so nekateri Philips televizorji sicer imeli že sedaj.