Objavljeno: 17.1.2023 05:00

Tožbe zoper avtorje umetne inteligence zaradi piratstva pri njenem učenju

Ali lahko z interneta poberemo vse dostopne slike, tudi avtorsko zaščitene, če jih uporabimo za trening generativne umetne inteligence, kakršna je Stable Diffusion? Na to vprašanje bodo odgovor dala sodišča, saj je v ZDA čedalje več tožb avtorjev zaradi tovrstne uporabe.

Pred dvema mesecema smo se namuznili ob novici, da je Microsoft tožen zaradi piratstva. Šlo je za orodje Copilot, ki so ga predstavili skupaj z Githubom in OpenAI. Orodje je prebralo vso dostopno programsko kodo in se naučilo programirati, kar je lahko v veliko pomoč drugim ljudem, ki ga sprašujejo za pomoč. A težava je, da je avtorska koda tudi avtorsko zaščitena, sedaj pa OpenAI dejansko uporablja drobce tega, kar je prebral.

Zelo podobna je najnovejša tožba zoper Stability AI in Midjourney, ki sta napisala Stable Diffusion, in DeviantArt, ki je pripravil DreamUp. Vložile so jo Sarah Andersen, Kelly McKernan in Karla Ortiz, v njej pa podjetjem očitajo kršitev avtorskih pravic. Stable Diffusion je na primer pregledal pet milijard posnetkov na internetu, nato pa se je naučil slikati. Čeprav teh pet milijard fotografij sedaj ni shranjenih nikjer, temveč ima Stable Diffusion le lastne matematične povezave, ki jih je ustvaril iz njih, je moral za študij vendarle gledati avtorsko zaščitene posnetke. Tudi pri učenju branja in pisanja v osnovni šoli ne moremo (več) uporabljati fotokopij avtorsko zaščitenih del, ne da bi plačali pristojbino.

Sodišča bodo morala pri umetni inteligenci orati ledino, saj teh pravnih vprašanj še nihče ni rešil. V tožbi, ki jo nasprotniki označujejo kot pomanjkljivo in mestoma netočno, bomo dobili vsaj prve odgovore na vprašanja, ki bodo zagotovo usmerjala prihodnji razvoj umetne inteligence.