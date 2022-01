Tožba za pravico do popravila – traktorjev

Ker traktorji že dolgo niso več le kosi mehanizacije, temveč pravi računalniki na njivi, so tudi čedalje bolj programsko zaklenjeni. V ZDA so proti proizvajalcu John Deeru vložili kolektivno tožbo, ker sistem DRM onemogoča nepooblaščena popravila traktorjev.

O težavah s traktorji (in drugimi napravami) smo že pisali. Ne le da jih v veliko primerih ni možno samostojno popraviti s povsem primernimi rezervnimi deli, ker čipi tega ne dovolijo, obstajajo prave tržnice piratske programske opreme za hekanje traktorjev. S tem lahko dobimo podporo za neoriginalne dele, dvignemo omejitve hitrosti, diagnosticiramo napake itd. Vse to je – čeprav John Deere trdi drugače – vsaj po trenutni zakonodaji legalno.

V Chicagu so sedaj lastniki traktorjev vložili kolektivno tožbo zoper proizvajalca, v kateri mu očitajo nezakonit monopol nad popravili. Programski zaklepi, omejitve dostopa do dokumentacije in orodij za popravila in podobno so načini, s katerimi John Deere omejuje konkurenco pri popravilih. S tem lastnikom traktorjem jemlje pravico do popravila lastnih naprav, ki so jo imeli v preteklosti. Hkrati s tem v privilegiran položaj postavlja pooblaščene servise, še navajajo v tožbi.

Čeprav je ameriški predsednik lani podpisal izvršni ukaz, s katerimi je skušal kupcem olajšati dostop do popravljanja lastnih strojev, in Komisiji za trgovino naložil pripravo platforme, se ni veliko spremenilo. John Deere je nekaj orodij odprl javnosti, a očitno premalo.

Motherboard