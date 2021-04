Tožba proti TikToku zaradi zbiranja osebnih podatkov otrok

V Veliki Britaniji je bivša komisarka za otroške zadeve, Anne Longfield, vložila tožbo proti družabnemu omrežju TikTok.

V tožbi trdi, da je omrežje zajemalo osebne podatke otrok, vključno s telefonskimi številkami, video posnetki, natančno lokacijo in biometričnimi podatki, in to brez zadostne preglednosti, opozorila ali soglasja. Omenjene podatke naj bi zbirali, ne da bi pri tem otroci ali njihovi starši vedeli, kaj se s temi podatki pravzaprav počne.

Tožba je vložena v imenu otrok v Veliki Britaniji in v EU, ki so uporabili TikTok od 25. maja 2018 dalje. Če bi tožba uspela, bi lahko otroci prejeli tudi denarno izplačilo. Po trditvah Longfieldove je TikTok le storitev za zbiranje podatkov, ki ima čez tančico družabnega omrežja.