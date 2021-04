Tožba proti Applu zaradi »vodotesnosti« telefonov

Uporabnica je v New Yorku sprožila tožbo proti Applu, v kateri trdi, da podjetje napačno predstavlja vodotesnost telefonov.

Apple, tako kot drugi proizvajalci, obljublja kar resno vodotesnost svojih naprav. V drobnem tisku pa vseeno piše, da garancija ne velja, če se znotraj naprave pojavi vlaga – kar zabeleži vgrajeni indikator. To pomeni, da če pride do vdora tekočin, je kriv uporabnik, kljub temu, da naj bi bile naprave vodotesne. Tudi sami smo že opazili primere, v katerih so uporabniki ostali brez garancijskega popravila, saj naj bi v sicer vodotesno napravo vseeno prišla neka tekočina.

Tožba je zaenkrat označena kot »skupinska pritožba« (»class action complaint«), torej naj bi bila vložena v imenu vseh kupcev telefonov iPhone v zvezni državi New York.