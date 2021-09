Objavljeno: 4.9.2021 09:00

Toyotin samovozeči avtomobil v olimpijski vasi povozil šoportnika

Na olimpijskih in sedaj paraolimpijskih igrah v Tokiju v olimpijski vasi za prevoz skrbijo samovozeča vozila, ki jih je razvila Toyota. Eno izmed njih je povozilo slabovidnega športnika.

Vozilo/avtobus je na prehodu za pešce povozilo japonskega judoista, ki zaradi poškodb nato ni mogel nastopiti na tekmovanju. Pri Toyoti so v poročilu o dogodku zapisali, da so tipala v vozilu zaznala pešca in aktivirala nujno zavoro, enako je naredil tudi operater vozila, ki je tam za vsak primer, vendar sta bila oba prepozna, da bi preprečila trk. Po novem bosta zato do konca paraolimpijade na vozilih dva operaterja, operater pa bo imel možnost voziti z manjšo hitrostjo, če se mu bo to zdelo primerno. Vozila bodo tudi oddajala glasna zvočna opozorila, na prehodih za pešce pa bodo povečali število pomočnikov.

Akio Toyoda, direktor Toyote (in vnuk ustanovitelja Toyote, Kiichira Toyoda) se je po dogodku javno opravičil. Poudaril je, da dogodek kaže na to, kako zapletena je samodejna vožnja, četudi v zelo nadzorljivem in majhnem okolišu olimpijske vasi. Res pa je, da so okoliščine otežene zato, ker je tam veliko gibalno, vidno in slušno omejenih oseb. Zaključil je z ugotovitvijo, da samodejna vožnja na običajnih cestah še ni realistična.

BBC