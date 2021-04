Toshiba v okrilje britanskega sklada

Toshiba je potrdila prevzemno ponudbo s strani britanskega sklada zasebnega kapitala CVC Capital Partners.

Japonsko podjetje je leta 2015 doživelo ogromni računovodski škandal, ki ga je skoraj pripeljalo do stečaja. Podjetje je namreč šest let napihovalo profit, kasneje pa so tudi v podružnici Westinghouse (ta se ukvarja s proizvodnjo jedrskih elektrarn) odkrili zatajene izgube. Takrat so prodali oddelek za proizvodnjo pomnilniških vezij (danes je to samostojno podjetje Kioxia), lani pa so se tudi dokončno umaknili iz proizvodnje računalnikov. Po objavi novice o prevzemni ponudbi je vrednost Toshibinih delnic skočila za skoraj 20%. Po mnenju analitikov bi lahko tak prevzem podjetju omogočil, da se osredotoči na področje obnovljivih virov (med drugim razvijajo vodikove gorivne celice) in druga »temeljna področja«.