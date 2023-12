Toshiba: diski bodo z nami še dolgo časa

Dasiravno so se SSD-ji v minulih letih občutno pocenili in že predstavljajo prvo izbiro vsaj za zagonski disk v modernih računalnikih, se njihovi starejši bratje še ne bodo tako hitro poslovili. Vodja sektorja za njihov razvij v Toshibi Rainer Kaese je v daljši izjavi pojasnil, zakaj bodo diski (HDD) še dolgo cenejši od SSD-jev, kar jih bo ohranjalo pri življenju.

V bližnji prihodnosti lahko pričakujemo diske s kapaciteto 40 ali 50 TB, ki bodo približno sedemkrat cenejši od SSD-jev, merjeno glede na kapaciteto. Ključno vprašanje pa ostaja poraba energije, ki je trenutno še višje. Giblje se okrog 10 W, če so polnjeni s helijem še manj, 7–8 W. To pomeni, da so tudi v podatkovnih centrih počasi že dobrodošli, saj lahko s pametnim režimom obratovanja v povprečju trošijo še manj in se približajo SSD-jem. Ena izmed redko izpostavljenih prednosti je tudi njihova funkcija v krožnem gospodarstvu. Recikliranje diskov je lažje od ostalih elektronskih komponent, ker so večinoma iz aluminija in bakra.

Trditve o sedemkratniku cene so nekoliko pretirane, saj danes najdemo SSD-je, ki stanejo tri- do štirikrat več od diskov. A dejstvo ostaja, da je razvoj diskov po iznajdbi SSD-jev tudi poletel, današnje tehnologije (npr. SMR in HMR) pa že omogočajo shraniti 22 TB na en 3,5-palčni disk. Najverjetneje bodo diski ostali stalnica, ki pa bo imela jasno definirano polje uporabo. Podatkovni centri in tudi domača skladišča podatkov bodo zagotovo tak primer.

