Objavljeno: 11.8.2025 14:00

Torek je najcenejši dan za letenje

Analiza podatkov ameriške veje storitve Google Flights razkriva, da so najcenejši dnevi za letenje ponedeljek, torek in sreda, pri čemer je torek najugodnejši.

Letenje v začetku ali sredi tedna lahko prinese od 13 do 20 % prihranka v primerjavi s petkom, soboto ali nedeljo, ki je najdražji dan. Poleg tega so leti z vmesnimi postanki v povprečju 25 % cenejši od direktnih letov. Čeprav so cene letenja močno odvisne od datuma, dan, ko letalske vozovnice rezerviramo, nima bistvenega vpliva, torek je sicer spet nekoliko cenejši (1,3 %) od nedelje, a razlika je minimalna. Za krajše lete so najnižje cene običajno dosegljive med 21-imi in 52-imi dnevi pred odhodom, optimalno 38 dni, medtem ko so pri daljših letih najugodnejši termini med 50-im in 101-im dnevom pred potovanjem. Po tem obdobju se cene pri teh poletih začnejo izrazito dvigovati, zato je zgodnja rezervacija praviloma najboljša strategija.