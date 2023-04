Tongyi Qianwen je "kitajski ChatGPT"

Kitajska Alibaba pripravlja svojega izzivalca velikim jezikovnih modelom, ki so na Zahodu v zadnjih mesecih povzročilo ogromno zanimanja. Konkurent ChatGPT-ja se imenje Tongyi Qianwen in ga s povabilom že lahko preizkusimo.

Alibaba pojasnjuje, da bo v prihodnosti vgrajen v vse njihove aplikacije in storitve. Da Alibaba razvija svojo umetno inteligenco, ni nobeno presenečenje, saj so to javno napovedali že v začetku leta. Tongyi Qianwen bo razumel kitajsko in angleško ter bo najprej na voljo na platformi DingTalk. Ta je namenjena poslovni uporabi kot pripomoček za komuniciranje (nekakšen Slack). Z njim se sicer lahko pogovarjamo kakor z ostalimi jezikovnimi modeli, kmalu pa bo integriran tudi v Tmall Genie (nekakšna Alexa).

Povsod po svetu pa hiter razvoj umetne inteligence odpira tudi vprašanja regulacije. Tudi na Kitajskem pripravljajo zakonodajo, ki bo od podjetij zahtevala, da umetno inteligenco učijo na resničnih podatkih in da je ne zlorabljajo. V javni razpravi bo do 10. maja. Spomnimo, da so zahodni veljaki podpisali poziv o polletnem moratoriju na razvoj – kar se seveda ne bo udejanjilo – v Italiji pa so zaradi kršitev GDPR ChatGPT začasno kar prepovedali.