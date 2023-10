Objavljeno: 3.10.2023 05:00

Toma Hanksa zlorabili z umetno inteligenco

Tom Hanks je na svojih družbenih omrežjih sledilce opozoril, da ne drži, da bi priporočal specifično zobozdravstveno zavarovanje. Na spletu so se namreč pojavili videoposnetki, v kateri naj bi Hanks nagovarjal ljudi, naj sklenejo točno določeno zavarovanje. A ustvarjeni so z umetno inteligenco.

V resnici smo tovrstne vesti lahko pričakovali. Začelo se je z deepfaki, ki se z današnje perspektive zdijo otročje preprosti, a so bili svoj čas resna grožnja. Prvi je bil šaljivi posnetek več filmskih kadrov, kjer so obraze igralcev zamenjali z Nicolasom Cageom. A nato je eksplodirala moderna umetna inteligenca, kjer omejitev praktično ni več. Midjourney je le eden izmed komercialnih izdelkov, ki zmore ustvariti poljubne slike. Od tod do videoposnetkov znanih igralcev, je le korak.

Prej ali slej se je moralo zgoditi. Izbrali so pač Toma Hanksa, lahko pa bi kogarkoli. Kakor po slovenskih družbenih omrežjih krožijo slabe fotomontaže neke slovenske glasbenice in voditeljice, so v Hollywoodu korak dlje. Fotomontaže sploh ni več – slabe.